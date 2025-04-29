الاحتلال ينفي إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى

وطن: نفى مسؤول إسرائيلي في تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صحة التقارير التي تحدثت عن تقدم في المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى توجه إلى القاهرة يوم أمس، برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، الاثنين، عن مصدرين أمنيين مصريين أن المحادثات التي تجري في القاهرة بشأن الوضع في غزة تشهد تقدماً ملموساً، مشيرين إلى وجود توافق بين الأطراف على وقف إطلاق نار طويل الأمد.

يُشار إلى أن "إسرائيل" استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/آذار 2025، معلنةً رفضها الالتزام بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 19 يناير/كانون الثاني من العام ذاته.