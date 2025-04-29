شركة Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025

وطن: أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025 وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين. ووفقًا لبيان الإفصاح المالي الصادر عن الشركة، بلغت الإيرادات 25.8 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) ما قيمته 9.7 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 7% ليصل إلى 3.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بذات الفترة من العام السابق. كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 6% ليصل إلى نحو 1.549 مليون مشترك.

تأتي هذه النتائج في ظل استمرار التحديات السياسية والميدانية في فلسطين، وفي مقدمتها الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ قرابة العام والنصف، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال ومختلف مناحي الحياة في الضفة الغربية.

وفي تعليقه على نتائج الربع الأول من العام، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، د. سامر فارس: "تأتي هذه النتائج وسط ظروف غير مسبوقة تمر بها فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يشهد واحدة من أقسى الحروب في التاريخ. وبالرغم من ذلك، فإننا في Ooredoo فلسطين ملتزمون بدورنا الوطني والاقتصادي، ونسعى دائمًا لتحقيق توازن بين الحفاظ على الأداء المالي ودعم مجتمعنا في الأوقات الصعبة."

وأضاف د. سامر: "عملت طواقمنا في قطاع غزة في ظروف إنسانية وأمنية صعبة للغاية، لكننا استطعنا بفضل إصرارهم وجهودهم الحثيثة أن نحافظ على جاهزية الشبكة واستمرارية الخدمة، لنبقي أهلنا في غزة على تواصل مع العالم رغم الحصار والقصف. ومن جانب آخر عملت الشركة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضفة على تقديم أفضل تجربة مشتركين في فلسطين، وأطلقت الشركة "مُعين" التشات بوت الذكي الذي يعمل على خدمة مشتركي Ooredoo ويختصر الوقت والجهد عليهم ويقدم أفضل خدمة".

وفي إطار التزامها المجتمعي المستمر، واصلت شركة Ooredoo فلسطين تقديم الدعم لأهلنا في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام وتحديدًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث ساهمت في تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية. وشملت هذه المساهمات شراكة مع مؤسسة "عطاء فلسطين" لتوزيع ملابس شتوية على العائلات المتضررة، إلى جانب التعاون مع مؤسسة "التعاون" لدعم ورعاية الأيتام في غزة، ضمن برامج تهدف لتخفيف آثار الحرب وتعزيز صمود المجتمع.

واختتم د. سامر حديثه قائلاً: "نحن نؤمن بأن دورنا يتجاوز الاتصالات، فنحن جزء من هذا النسيج المجتمعي، ونقف إلى جانب أهلنا في كل الظروف. ونتطلع إلى المستقبل بعزيمة أكبر، واضعين في أولوياتنا خدمة مشتركينا وتحقيق تطلعات مساهمينا، مع مواصلة التكيف مع متغيرات السوق وتحدياته."