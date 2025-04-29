وزارة الصحة بغزة: 51 شهيداً و113 إصابة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 52 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد 51 مواطناً – بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض – وإصابة 113 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن إجمالي حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 52,365 شهيداً و117,905 إصابات، في ظل استمرار الغارات والقصف على مختلف مناطق القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الممتدة منذ 18 مارس 2025 وحتى الآن سجلت 2,273 شهيداً و5,864 إصابة، في تصعيد جديد من العدوان الذي يدخل شهره السابع وسط أزمة إنسانية خانقة.