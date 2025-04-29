شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر قصف طيران الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما استُشهد مواطن في قصف على محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال محيط مسجد الهدى في حي الشجاعية، كما استُشهد مواطنان في استهداف للاحتلال على منطقة سوق الجمعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما جرى انتشال 3 شهداء من المزارعين جراء قصف سابق لطيران الاحتلال على حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

ووصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر قصف على حي السلام برفح جنوب قطاع غزة، واستُشهد مواطنان في قصف من مسيّرة إسرائيلية على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.