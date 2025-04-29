بنك القدس يعزز الوعي المالي لدى طلبة مدارس الوطن

رام الله - وطن: بابتسامات تضيء ممرات المدارس وأحلام صغيرة تتفتح على وعد بمستقبل مشرق، شارك بنك القدس بكل في فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم وسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك الفلسطينية، مستهدفًا نحو ٣٠٠ ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات الوطن.

وفي هذا الأسبوع المميز، انطلق فريق بنك القدس من أغلب مكاتبه وفروعه المنتشرة في أنحاء الوطن بروحٍ ملؤها الشغف والمسؤولية المجتمعية إلى مدارسنا، حاملين معهم رسالةً سامية: أن المعرفة المالية ليست رفاهية، بل حجر أساس لحياة أكثر أمانًا وازدهارًا. عبر ورش تفاعلية، أنشطة تعليمية مبتكرة، وأحاديث دافئة مع الطلبة، استطاع البنك أن يقرّب المفاهيم المصرفية من عقول الأطفال ويلامس آمالهم وطموحاتهم.

وكانت مشاركة بنك القدس تجسيدًا حيًّا لرؤيته الراسخة بأهمية الاستثمار بالجيل القادم، حيث لم تقتصر الزيارة على تقديم المعلومات، بل تحولت كل فعالية إلى تجربة مبهجة تجمع بين التعلم واللعب، وتعزز القيم الأساسية للادخار والتخطيط والمسؤولية المالية.

وفي هذا السياق، قال محمد شاور، الرئيس التنفيذي لبنك القدس: "نؤمن أن الاستثمار في وعي أطفالنا اليوم هو الاستثمار الأصدق لمستقبل وطننا. مشاركتنا في الأسبوع المصرفي تنبع من التزامنا العميق بدعم الجيل الجديد بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم، فنحن في بنك القدس لا نبني حسابات مصرفية فحسب، بل نبني قصص نجاح تبدأ من مقاعد الدراسة."

وأكد بنك القدس أن دعم الوعي المالي لدى الأطفال والشباب هو استثمار في مستقبل فلسطين، حيث أن تمكين الأجيال القادمة بالمعرفة المصرفية سيفتح أمامهم آفاقًا واسعة نحو تحقيق أحلامهم وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وابتكارًا.

في كل ضحكة صادقة، وكل سؤال فضولي، وجد بنك القدس دافعًا أقوى للاستمرار في مهمته الوطنية: أن يكون شريكًا حقيقيًا في بناء أجيال واعية، قادرة على صناعة التغيير.