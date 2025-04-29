إضراب تجاري شامل في طولكرم احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وحصار الاحتلال للمدينة

وطن: عم مدينة طولكرم اليوم الثلاثاء، إضراباً تجارياً شاملاً دعت له غرفة تجارة وصناعة طولكرم، احتجاجا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيمها، وسط مطالب يعرضها التجار على الحكومة لمساعدتهم في هذه الأزمة.

وأمس، أعلنت غرفة تجارة وصناعة طولكرم، الإضراب التجاري الشامل لليوم الثلاثاء تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله احتجاجا على عدم تلبية مطالب تجار المحافظة.

وقالت الغرفة في بيان لها "تعلن غرفة تجارة وصناعة طولكرم مع جمعية رجال الأعمال ونقابة سائقي النقل العام ونقابة أصحاب مكاتب التكسي وجمعية المشاغل ووقوفا عند مسؤوليتها لتنفيذ مطالب تجارها وبناء على الاجتماع الموسع للتجار والذي عقد في مقر الغرفة لمناقشة تداعيات المرحلة الحالية والتهميش المتواصل لهذه المحافظة التي لطالما كانت ولا زالت عنوان للعطاء والصمود".

وأضافت "وعليه فإننا نعلن الإضراب التجاري الشامل ليوم غد الثلاثاء تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسيكون التجمع الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر الغرفة التجارية للإنطلاق نحو الوقفة على دوار جمال عبد الناصر".

وأكدت أنه سيكون هناك المزيد من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالب تجارنا وإنهاء الأزمة الحالية والحصار الاقتصادي على المحافظة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكم، قيس عوض في تصريحات صحفية "نقول للحكومة الفلسطينية إن محافظة طولكرم مهمشة من كل النواحي اقتصادياً وصحياً"، مضيفا "حقوق التاجر بسيطة وليست تعجيزية، ونطالب بإعفاءات ضريبية بسبب عدوان الاحتلال المستمر على طولكرم".

وتابع: "نطالب سلطة النقد أن تصدر شيكاً للتاجر وأن تُعطي تسهيلات في ظل هذه الأوضاع، كما نطالب بتعويضات لشارع نابلس من التراخيص والضرائب".

وأكمل: "مطالبنا عادلة وهي ليست ضد أحد، ونقول انصفوا محافظة طولكرم".