نتنياهو كشف معلومات "سرية للغاية" حول تفجير أجهزة البيجر لدى حزب الله

رام الله – وطن: فوجئ مسؤولون أمنيون إسرائيليون بكشف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال خطاب ألقاه أول من أمس، عن "معلومات سرية" تتعلق بعملية نفذتها استخبارات الاحتلال قبل تفجير أجهزة البيجر التي كان يحملها عناصر حزب الله في لبنان، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الثلاثاء.

وقال نتنياهو أمام مؤتمر رابطة الأخبار اليهودية (جويش نيوز سينديكيت - JNS) في القدس، إنه "في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي، علمنا أن حزب الله أرسل ثلاثة أجهزة بيجر إلى إيران من أجل إجراء فحص تقني. وقبل ذلك، فجرنا جهازا مشابها مخصصا للفحص التقني، أوشكوا على إحضاره، وتخلصنا من الشاب الذي كان يتولى تشغيله".

ونقلت القناة عن مصادر أمنية مطلعة على تفاصيل العملية الاستخباراتية تأكيدها أن نتنياهو كشف عن معلومات اعتبرت "سرية للغاية" وأن قلائل فقط كانوا مطلعين عليها، وأن نتنياهو "لم يكشف فقط عن أن إسرائيل علمت بإرسال أجهزة البيجر للفحص في إيران، وإنما تمكنت أيضا من إحباط نقل جهاز لكشف مواد متفجرة وتصفية مشغله".

وأفادت القناة بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفضت نشر معلومات كهذه عدة مرات في الماضي، وبررت ذلك بأن من شأن كشفها المس بأمن الدولة وكشف مصادر معلومات ووسائل استخباراتية.

وقال مصدر أمني إن "هذا السر ليس ملكا شخصيا لنتنياهو. ورغم أن لدى رئيس الحكومة صلاحية بالنشر، لكن كشف معلومات حساسة ينبغي تنفيذه بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات".