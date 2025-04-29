قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة بينهم صحفي

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واعتقالات، فجر اليوم الثلاثاء، بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الصحفي علي السمودي، بعد مداهمة منزله في حي الزهراء بجنين، وتدمير محتويات البيت.

وذكر مراسلنا في مدينة نابلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من أحد السكنات الخاصة بالطلبة والقريبة من جامعة النجاح وهم: رئيس مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح عمار فاروق من جنين، وذيب قواريق من سكان بلدة عورتا جنوب نابلس، وعمر محمود شناوي من سكان قرية حارس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام خديش من منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس، وذلك للمرة الثالثة خلال 3 أيام.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي شلالدة من بلدة سعير شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يامن وسام خليل حنتش من منزله في قرية خرسا جنوب مدينة دورا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعقتلت مواطنين، هما: عاطف محمد عبد الرحمن الكار (29 عاما)، والفتى محمد أشرف عبد الرحيم الكار (16عاما) بعد مداهمة منزلي عائلتيهما.