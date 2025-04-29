سقوط طائرة F-18 في البحر الأحمر بعد استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"

وطن: أعلنت البحرية الأميركية سقوط طائرة أميركية من طراز “F-18” في البحر الأحمر اليوم، بعد ساعات من إعلان “القوات اليمنية” استهداف حاملة الطائرات “USS Harry S. Truman”.

وقالت البحرية الأميركية، في بيان، إن “حاملة الطائرات USS Harry S. Truman فقدت طائرة من طراز F-18 (…) في البحر الأحمر اليوم”، معلنةً إصابة بحار واحد بـ”جروح طفيفة”.

ووفقاً للبيان، فإن الطائرة “كانت تُسحب إلى حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم النقل السيطرة عليها وسقطت في البحر”.

وإذ لفت إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، قال مسؤول أميركي، لشبكة “CNN”، إن التحقيقات الأولية تظهر أن الطائرة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليون دولار، سقطت في البحر وغرقت بعد أن “انحرفت بشدّة لتفادي نيران انصار الله”.

وكانت “القوات المسلحة اليمنية” قد أعلنت، قبل ساعات، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ومشتركة ضدّ حاملة الطائرات الأميركية “ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر، مؤكدةً أن “العملية النوعية أجبرت حاملة الطائرات الأميركية على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق، لتتجه نحو أقصى شمال البحر الأحمر”.