تشابي ألونسو يوافق على تدريب ريال مدريد

وطن: ذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد قطع خطوة كبيرة نحو التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في الفترة المقبلة.

وقال ماتيو موريتو الإعلامي في صحيفة ريليفو الإسبانية إن المدرب تشابي ألونسو وافق على تدريب "الملكي" عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح على إكس: "المدرب الإسباني أصبح على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق كامل مع ريال مدريد".

وأضاف: "ألونسو سيجتمع مع مسؤولي باير ليفركوزن خلال الأيام المقبلة، لإبلاغهم برغبته في الرحيل والانتقال إلى إسبانيا".

في المقابل أشار إلى أنه في الوقت نفسه يعمل اتحاد كرة القدم البرازيلي على إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدرب كارلو أنشيلوتي، مبيناً أن الأخير أعطى كلمته النهائية بالفعل ووافق على تولي تدريب منتخب البرازيل.