شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على خان يونس

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين إثر استهداف الاحتلال خيام نازحين في مخيم الشافعي، غرب خان يونس.

وأضافت أن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة الأغا بجوار مسجد عبد الرحمن الأغا إلى الشرق من مدرسة الأقصى وسط خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,314 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.