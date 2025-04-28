مأساة إنسانية غير مسبوقة في رفح وسط تصعيد الاحتلال ومطالبات بتدخل دولي عاجل

وطن: عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ظل الهجوم البري الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 31 مارس 2025، والذي أسفر عن فصل المدينة بالكامل عن محافظة خانيونس، وسط تصاعد القصف الجوي والمدفعي واستمرار تدمير ما تبقى من المنازل والبنية التحتية.

رغم أوامر الإخلاء القسري الجماعي التي أصدرتها قوات الاحتلال، والتي دفعت نحو 100 ألف مدني للنزوح نحو منطقة المواصي في خان يونس، إلا أن عشرات الآلاف من العائلات ظلت عالقة داخل رفح بسبب غياب وسائل النقل، وخشية السائقين من الاستهداف، فضلاً عن عدم قدرة السكان على تحمل التكاليف الباهظة للنزوح، بالإضافة إلى المخاطر المحدقة بمراكز الإيواء التي تتعرض للقصف المتكرر، مما جعل مغادرة رفح ضربًا من المخاطرة البالغة.

في هذا السياق المأساوي، ارتكبت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية مجازر جديدة، حيث قصفت طائراتها منزلين مأهولين في حي خربة العدس برفح دون أي سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا، من بينهم عائلة مكونة من زوجين وأطفالهما الستة، إضافة إلى مسن من الجيران. ولا يزال بعض السكان، بينهم مسنون ونساء، محاصرين تحت الأنقاض، في ظل غياب فرق الإسعاف التي تعجز عن الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب القصف البري المكثف.

وفق المعلومات التي جمعها باحثو المركز، فقد نفذت طائرات الاحتلال، فجر 15 أبريل 2025، غارة جوية على منزل لعائلة قشطة، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص، بينهم عائلة كاملة مكونة من 8 أفراد، وجارهم المسن. فيما تواصل قوات الاحتلال عرقلة جهود الإنقاذ وانتشال جثث الضحايا.

وفي مشهد متكرر للعدوان، قصفت الطائرات الإسرائيلية مساء الخميس 17 أبريل منزلًا آخر لعائلة قشطة، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة شاب بجراح، وسط استمرار انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول إلى الضحايا والمصابين.

وبالرغم من المماطلة الإسرائيلية المتكررة، تمكنت منظمة الصحة العالمية يوم 26 أبريل 2025 من إجلاء عائلة فلسطينية مكونة من 26 فرداً من حي الجنينة برفح، بعد حصار دام أسابيع. وخلال عملية الإجلاء، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من أفراد العائلة قبل أن تفرج عن اثنين منهم لاحقاً، فيما تعرض باقي أفراد العائلة للتنكيل والتفتيش المهين تحت تهديد السلاح، واستمر توقيفهم لساعات وسط بكاء الأطفال وخوف النساء.

وروت الناجية سهام زياد عاشور تفاصيل مروعة حول معاناتهم خلال الحصار والقصف، مشيرة إلى أنهم كانوا يقتاتون على كميات قليلة جدًا من الطعام والماء، وأن القصف أدى إلى إصابة اثنتين من العائلة بكسور في الأطراف، وقاموا بتثبيت كسورها باستخدام الخشب والأسلاك في ظل انعدام الرعاية الطبية.

كما سردت عاشور تفاصيل ما تعرضوا له خلال عملية الإجلاء، حيث أجبر جنود الاحتلال الرجال على خلع ملابسهم والجلوس على الأرض تحت التهديد، بينما تعرضت النساء والأطفال للتفتيش المهين. واستمرت المعاناة حتى السماح لهم بالمرور إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن عائلة شريف الشيخ خليل ليست الوحيدة التي عانت من هذا الحصار، بل هناك عشرات العائلات الأخرى التي لم تتمكن من النزوح بسبب الفقر، والخوف، وشدة القصف.

وأكد المركز أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإجلاء الإنساني كأداة للبطش والاعتقال، مشددًا على أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال توسيع هجومه البري، مستكملًا عملية فصل رفح عن خانيونس بإقامة محور عسكري "موراج"، بعمق يصل إلى 1000 متر، أقام عليه سواتر ترابية ومواقع عسكرية، دعا المركز المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لتوفير حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين في رفح.

وطالب المركز بفتح ممرات إنسانية آمنة بإشراف دولي لإجلاء العالقين، محذرًا من أن الصمت الدولي يمثل تواطؤًا خطيرًا، داعيًا إلى اتخاذ تدابير فورية وجادة لوقف جرائم الإبادة الجماعية الجارية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

واختتم المركز بيانه بالتشديد على ضرورة وفاء الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من المجازر والانتهاكات المستمرة.