نعيم قاسم: لا نهضة للبنان إلا بالمقاومة والوحدة وبناء الدولة

وطن: أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن لبنان سيبقى قويًا بثلاثية المقاومة والجيش والشعب، محددًا ثلاث أولويات رئيسية لنهضة البلاد.

وخلال كلمة ألقاها الاثنين، أوضح الشيخ قاسم أن الأولوية الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي، انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى.

وشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تجاوزت 3000 خرق، تهدف إلى السيطرة على لبنان وإضعافه، رغم التزام المقاومة الكامل بوقف إطلاق النار.

وأشار قاسم إلى أن إعادة الإعمار تمثّل أولوية ثانية، محذرًا من أن إهمال هذا الملف يؤدي إلى التمييز بين المواطنين ويستهدف مكونات أساسية من الشعب اللبناني. وذكّر بتعهد الحكومة اللبنانية بإعادة الإعمار في بيانها الوزاري، مؤكدًا أن حزب الله، بجهود "اللحم الحي"، قام بإيواء أكثر من 50 ألف متضرر، وترميم منازل 332 ألف مواطن.

أما أولوية النهضة الثالثة، فحددها ببناء الدولة القوية القادرة، لافتًا إلى أن حزب الله كان دائمًا جزءًا من مسار دعم بناء الدولة، مشددًا على ضرورة المضي في الإصلاحات بقيادة رئيس الجمهورية.

وفي سياق الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، أوضح قاسم أن الهجوم كان جزءًا من مخطط سياسي تقوده "إسرائيل" برعاية أمريكية، مشيدًا بمواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبدور الجيش في مواجهة الانتهاكات.

ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى تكثيف تحرّكاتها الدبلوماسية، والضغط الجدي على الدول الضامنة لوقف العدوان الإسرائيلي، رافضًا أي محاولات لإضعاف قوة لبنان أو العودة إلى حقبة الخضوع أمام الاحتلال.

كما أكد الشيخ قاسم أن نتنياهو يمر بوضع داخلي صعب، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى الثبات وعدم تقديم تنازلات مجانية.

وحول الانتخابات البلدية والاختيارية، شدد قاسم على أهمية المشاركة الكثيفة، موضحًا أن أهداف حزب الله من المشاركة تشمل خدمة المستضعفين، تطوير البلديات، وتقديم نموذج إداري ناجح ونزيه.

وفي مواقف إقليمية، وجّه الشيخ قاسم التحية لصمود أهل غزة، وأشاد بتضحيات اليمنيين نصرة لفلسطين، مقدّمًا التعازي بوفاة البابا فرنسيس وحادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران.