رئيس "الشاباك" الإسرائيلي يعلن استقالته: سأنهي منصبي في 15 يونيو

وطن: أعلن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، مساء الإثنين، استقالته من منصبه، مقراً بفشل الجهاز في منع هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال بار، إنّه "بعد 35 سنة من الخدمة ومن أجل السماح بعملية منتظمة لتعيين بديل ثابت وتسليم مهني سأنهي مهامي في 15 حزيران/يونيو 2025".

كما أضاف، أنّه "آمل أن يضمن الحكم الذي سيصدر من المحكمة العليا بقاء الجهاز كما هو لحماية الأمن والديمقراطية".

وكانت قد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن رئيس "الشاباك"، قوله: "من أبرز أمثلة التحريف لدى نتنياهو ما يتعلق بتقييم الوضع الذي أجريته ليلة 7 أكتوبر".

وأشار إلى أنّ "نتنياهو اختار حذف العديد من التعليمات العملياتية التي تم إصدارها تلك الليلة"، مضيفاً أنّه "ادعى مرتين أنني لم أوعز بنقل المعلومات للسكرتير العسكري والحقيقة عكس ذلك".

ولفت بار، إلى أنّ "الفشل الاستخباراتي يتحمل كبار قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية عنه".

يُذكر أنّه قبل نحو أسبوعين، أعلن رونين بار، نيته الاستقالة.