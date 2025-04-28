اليمن: عدوان أميركي يستهدف محافظتَي صنعاء وعمران

وطن: شنّت الطائرات الأميركية، مساء الاثنين، سلسلة غارات استهدفت محافظتَي صنعاء وعمران في اليمن.

وفي التفاصيل، استهدف العدوان الأميركي بــ4 غارات منطقة بَرَاش شرقي جبل نُقُم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت مصادر محلية أنّ العدوان الأميركي استهدف أيضاً بغارة مديرية بلاد الروس، جنوبي محافظة صنعاء.

كذلك، أفادت أنّ العدوان شنّ 3 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

وصباح اليوم، استشهد عدد من المواطنين والجرحى، من جراء استهداف العدوان الأميركي مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في مدينة صعدة.

وتحدثت وزارة الصحة اليمنية عن استشهاد 60 وإصابة 65 مهاجراً أفريقياً في العدوان، في حصيلة غير نهائية.

ويواصل العدوان الأميركي غاراته على مختلف المحافظات في اليمن، في ظل موقف القوات المسلحة اليمنية الثابت في تنفيذ العمليات على عمق الاحتلال الإسرائيلي وفي البحرين الأحمر والعربي؛ دفاعاً عن البلاد ودعماً لغزّة.

وأدى العدوان الأميركي إلى استشهاد وجرح أكثر من 1300 من المدنيين، ودمار واسع في البنى التحتية، وفق ما أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية في صنعاء.