مسؤول أمني إسرائيلي: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة بحلول أكتوبر 2025

وطن: كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخطط لوضع حد للحرب على غزة في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأشار المصدر إلى أن هذا التاريخ يُعد "موعدًا نهائيًا أقصى"، موضحًا أن "المنطق يقوم على ألا تستمر الحرب لأكثر من عامين"، مضيفًا أن انتهاء العمليات العسكرية قد يحدث قبل هذا الموعد "إذا توافرت الظروف وتم تحقيق الأهداف المرجوة".

مسؤول سابق في الموساد: عدم هزيمة حماس انتصار للمقاومة

وفي سياق متصل، صرّح عوديد عيلام، المسؤول السابق في جهاز "الموساد" والباحث في مركز "هيروشلمي" للشؤون الخارجية والأمنية، أن عدم هزيمة حماس سيُعدّ "انتصارًا عظيمًا للمقاومة".

وأكد عيلام أن على إسرائيل إنهاء حملتها العسكرية عبر "تدمير جميع القدرات العسكرية والمدنية لحماس"، بحسب تعبيره.