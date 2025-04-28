سي أف أي تعقد اللقاء الثالث من ندوتها التفاعلية خمس ركائز أساسية لنجاحك في عالم التداول

وطن: عقدت شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI) اللقاء الثالث من ندوتها التفاعلية "خمس ركائر أساسية لنجاحك في عالم التداول" وذلك في مدينة رام الله بحضور حشد كبير من المهتمين والمهتمات بمجال التداول المالي والاستثمار في أجواء من التفاعل العملي والنظري.

وفي بداية اللقار رحب مجدي النوري محلل الأسواق في (CFI) بالمشاركين والمشاركات موضحاً لهم ما سيتم التركيز عليه في اللقاء بشقيه النظري والعملي.

وأوضح النوري أن اللقاء الثالث من الندوة حمل الكثير من الأمور والقضايا الجديدة عن اللقائين السابقين من خلال التدريب العملي التطبيقي بعد استعراض جملة من القضايا التي تتبادر لذهن كل مستثمر والتي تتلخص بمجموعة أسئلة يطرحها الراغب بالتداول على نفسه وعلى الآخرين: عما معه وماذا يفعل وما الذي سيجري؟ وهي أسئلة ترتبط بالتقلبات المحلية والعالمية على كل الصعد.

وأضاف أن هذا اللقاء متميز بتميز الحضور جغرافياً وعمرياً ومن حيث النوع وفيه تم تعزيز المعلومات التي وردت في اللقائين السابقين حول الركائز الاساسية للنجاح في عالم التداول والمتمثلة في تعريف السوق وكيفية تحليله وإدارة المشاعر وإدارة المخاوف وبناء الاستراتيجية.

وبحسب النوري فإن بعض المشاركين شاركوا في كل اللقاءات وأنه لمس تحولات لديهم بحيث إمتلكوا ثقافة حول التداول وهو أمر سيتعزز في اللقاءات القادمة التي تعكف الشركة على الاستمرار بها إنطلاقاً من إيمانها وشعارها (تعلم، حلل، تداول) بدعم وتقوية الجمهور من المهتمين بالتداول والتواصل معهم.

من جهته ضياء كمال مدير التداول في (CFI) والذي قدم للحضور الجانب التطبيقي العملي حول الركائز الخمس أكد أن الجانب العملي ركز على كيفية قراءة التحليل المالي وأساسياته وإدارة المخاطر من خلال استعراض برنامج تداول على الشاشة العامة للعرض ومواكبة المشاركين له على أجهزتهم الخاصة.

وأكد أن الجانب التطبيقي جاء من أجل تعزيز معارف المشاركين الذين يتنوعون بين من لا تجربه لديه أو جرب ولم ينجح أو نجاحاته بحاجة لتدعيم وهو ما أدى بالنهاية لتعزيز قدراتهم.

بدورهم أبدى الحضور تفاعلاً خلال اللقاء وعبروا عن امتنانهم ل (CFI) على تنظيم هذه الندوة التفاعلية المتسلسلة بحيث عزز قدراتهم على قراءة الأسواق وكيفية التعامل معها وإتخاذ القرارات وإدارة المخاطر والمشاعر وبناء الاستراتيجيات.