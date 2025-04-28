بلدية رام الله تكرّم البنك الوطني على دوره في مبادرة "تبني شارع"

وطن: استقبل البنك الوطني في مقر إدارته العامة بمدينة رام الله، وفداً من بلدية رام الله يرأسه عيسى قسيس وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، وذلك تكريما للبنك على دوره الفاعل في دعم مبادرة "تبني شارع"، والتي تبنى البنك بموجبها الشارعين المحاذيين لمقر ادارته العامة في حي الماصيون، والتزم بأعمال النظافة الدورية، وزراعة الأشجار، وتجميل الجزر، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والطلاء على مدار ستة أشهر. وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي للبنك الوطني السيد سلامة خليل، إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء من البنك.

وخلال اللقاء، أشار خليل أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع استراتيجية البنك الوطني للاستدامة والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن البنك يعمل بشكل دؤوب على دمج عناصر الاستدامة في أعماله منذ العام 2022 وسيستمر في ذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. وشكر خليل بلدية رام الله على مبادراتها النوعية التي تشرك كافة قطاعات المجتمع سواء أفراد أو مؤسسات في مسؤولية الحفاظ على المدينة بمظهرها الحضاري.

من جهته، أكد قسيس أن مدينة رام الله تواجه تحديات يومية، لكنها تواصل الصمود والازدهار بفضل وعي وانتماء أهلها ومؤسساتها. وأشاد بدور البنك الوطني كنموذج مضيء في مجال المسؤولية البيئية والمجتمعية، واختياره أن يكون شريكاً في مبادرة "تبنّي شارع"، التي تأتي ضمن رؤية المدينة لبيئة صحية وخضراء.

كما شدد على أن حماية البيئة ليست ترفاً، بل تشكل شكلاً من أشكال المقاومة الحضارية والانتماء، وتوازي في أهميتها حماية الهوية والتاريخ. وأضاف أن ما قدمه البنك يجسد روح المواطنة الصادقة، موجهاً دعوة إلى المزيد من المؤسسات لتحذو حذوه في بناء بيئة صحية تليق بأهل المدينة.

يُذكر أن البنك الوطني يحرص دائماً على تبني مبادرات بيئية تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على البيئة، والاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة وتقليل انبعاث غازات الدفيئة، بالإضافة إلى إشراك موظفيه ضمن برنامج العمل التطوعي في المبادرات البيئية المختلفة.