القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وتواصل دعم غزة

وطن: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية هجومية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددًا من القطع الحربية التابعة لها. العملية التي نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية تضمنت إطلاق صواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة، مما أدى إلى إجبار الحاملة على التراجع والابتعاد عن موقعها السابق، لتتوجه نحو أقصى شمال البحر الأحمر.

وجاءت هذه العملية رداً على المجازر التي ارتكبها العدو الأمريكي في اليمن، حيث استهدفت الطائرات الأمريكية مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة، بالإضافة إلى مجزرة أخرى في صنعاء. أسفرت المجزرتان عن مقتل العشرات من المدنيين وجرح آخرين.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل استهداف وملاحقة حاملة الطائرات الأمريكية وبقية القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على اليمن.

وفي سياق دعمها للشعب الفلسطيني، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا".

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومواصلة التصدي للعدوان الأمريكي ودعم مجاهدي قطاع غزة حتى يتم رفع الحصار عنهم.