أكثر من 30 شهيداً في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وطن: استشهد 12 مواطناً على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، اليوم الاثنين، جراء قصف شنته قوات الاحتلال على محيط مسجد البركة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إضافة إلى استهدافات في مدينتي غزة وخان يونس. وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 32.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 شهداء سقطوا جراء استهداف قرب دوار أبو مازن ومفترق الغفري في مدينة غزة، فيما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني بعد استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب مسجد الشافعي.

وأفادت التقارير المحلية باستشهاد مواطن جراء قصف مدفعي للاحتلال على محيط مسجد البركة في بيت لاهيا، كما سقط آخرون وأصيب عدد من المدنيين في قصف إسرائيلي طال خيمة مأوى للنازحين غربي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن الاحتلال استهدف منطقة قرب مدرسة جبل المكبر غربي بيت لاهيا شمال القطاع. كما شنّت طائرات الاحتلال غارات على حي التفاح شرقي مدينة غزة مرتين.

وفي غربي مدينة غزة، سقط 4 شهداء على الأقل وأصيب آخرون نتيجة قصف استهدف مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء، كما أُصيب آخرون في استهداف مشابه غربي خان يونس.

وفي خان يونس، ارتقى 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة السطر الغربي.

ووفقاً لآخر إحصاءات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,314 شهيداً و117,792 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض في ظل صعوبة الوصول إليهم وانتشالهم.

في وقت لاحق، أعلن الدفاع المدني في غزة عن نفاد الوقود اللازم لتشغيل مركباته في محافظات جنوب القطاع، مما أدى إلى توقف 8 مركبات من أصل 12 عن العمل. وحذر الدفاع المدني من أن استجابته للنداءات الإنسانية ستكون محدودة، حيث ستشارك فقط 4 مركبات، ما يهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين. كما حمّل الدفاع المدني الاحتلال مسؤولية تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار العدوان وفرض الحصار.