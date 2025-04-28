القوى الوطنية والإسلامية تدعو لحوار وطني شامل وتدين التصعيد الأميركي والإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الإسراع في عقد حوار وطني شامل، يضم جميع الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات الرسمية والشعبية، بهدف إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق وحدة وطنية شاملة تعزز صمود الشعب الفلسطيني أمام حرب الإبادة المستمرة ومحاولات تصفية حقوقه المشروعة.

وأكدت القوى، في بيانها، تمسكها بقرارات الإجماع الوطني التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وفي السياق ذاته، أدانت القوى بشدة المواقف الأميركية، ووصفتها بالشريك الرئيسي في العدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بمحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنعها من أداء دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض حق العودة الذي يكفله القرار الأممي 194 وقرار تأسيس الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت القوى إلى أوسع مشاركة شعبية ورسمية في فعاليات إحياء الذكرى السنوية للنكبة، داخل فلسطين وفي مخيمات الشتات، إضافة إلى تنظيم فعاليات دولية بالتعاون مع أحرار العالم والمتضامنين الدوليين، لتأكيد حق العودة ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كما طالبت بتحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير القسري عن قطاع غزة، وفك الحصار الجائر المفروض عليه، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب، نتيجة سياسة الاحتلال الممنهجة.

وفي ما يتعلق بأوضاع الأسرى، حذرت القوى من استمرار سياسة التعذيب والتنكيل والقتل الممنهج داخل سجون الاحتلال، والتي أودت منذ السابع من أكتوبر 2023 بحياة 65 أسيرًا. كما نددت بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى في غزة وفي السجون السرية، مثل مركز "سدي تيمان"، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة.

كما وجهت القوى تحية إجلال لأسرى الحرية، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم، ودعت إلى تحرك دولي عاجل نصرة لقضيتهم.

وفي سياق منفصل، هنأت القوى الوطنية والإسلامية جبهة التحرير الفلسطينية بمناسبة ذكرى انطلاقتها، مثمنة دورها النضالي الوحدوي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومستذكرة تضحيات قادتها وشهدائها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن القضية الوطنية.

كما وجهت تحية تقدير إلى الطبقة العاملة الفلسطينية مع اقتراب يوم العمال العالمي، مستنكرة سياسات الاحتلال التي تستهدف العمال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال والتضييق، وداعية اتحادات العمال حول العالم إلى التضامن معهم ومقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وختمت القوى بيانها بتوجيه التحية إلى عمال العالم الذين يقاطعون سفن وطائرات الاحتلال، معتبرة أن هذا التضامن يشكل دعمًا عمليًا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.