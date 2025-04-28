الاحتلال يرفض مقترح حماس بشأن صفقة شاملة وهدنة لخمس سنوات

وطن: أعلنت حكومة الاحتلال اليوم، الإثنين، رفضها لمقترح حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق يشمل هدنة لخمس سنوات.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لم يذكر اسمه، في تعميم على وسائل الإعلام العبرية: "بعض الدول العربية لديها أفكار، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات".

وعادة ما تصدر البيانات المنسوبة إلى "مصدر سياسي" عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، لكن إذاعة جيش الاحتلال قالت أن المصدر، ليس من مكتب رئيس الحكومة، ولا من فريق التفاوض ، وإنما وزير رفيع المستوى.

وقالت مصادر مصرية إن وفد حماس حمل معه إلى القاهرة مقترحًا بديلا، يتضمن صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات إلى جانب إعلان إنهاء الحرب بشكل كامل، مع الاتفاق على انسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، ضمن جدول زمني قصير، بضمانات محددة من الولايات المتحدة والدول الوسيطة، لا سيما مصر وقطر وتركي، وفقا ما نقلت عنها صحيفة "العربي الجديد"، أول من أمس.

وتضمن مقترح حماس هدنة لمدة خمس سنوات، يتم خلالها رفع كل القيود على عملية إعادة الإعمار. كما يشمل ضمانات تتعلق بعدم استخدام سلاح المقاومة خلال فترة الهدنة طالما التزمت إسرائيل بالاتفاق، مع وقف عملية إعادة تأهيل البنية العسكرية في المناطق الحدودية، بما في ذلك الأنفاق الهجومية.

وادعى البيان الإسرائيلي، اليوم، أن "السبب في أننا لم نفتح في نهاية وقف إطلاق النار بحرب بقوة شديدة وإنما بعملية عسكرية متدرجة، نابع من الاحتمال الذي أردنا أن نعطيه للمفاوضات حول تحرير المخطوفين".