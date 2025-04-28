من غزة إلى العالم: أسبوع العمل العالمي للتعليم يجدد الدعوة لصون كرامة الإنسان عبر التعليم

وطن: في ظل عالم يشهد تصاعداً غير مسبوق للنزاعات المسلحة، انطلقت فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم 2025 بمشاركة مئات النشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف القارات، الذين اجتمعوا حاملين رسالة واحدة: إنقاذ حق التعليم كحق إنساني أساسي في وجه الحروب والأزمات المتفاقمة.

جاءت افتتاحية الحدث بكلمة قوية ألقاها ممثل الحملة العالمية للتعليم، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى خطورة اللحظة التي يمر بها العالم، مؤكداً أن النزاعات المسلحة بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1948، منتشرة من أوكرانيا وغزة إلى ميانمار، السودان، سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

غزة في قلب المشهد الإنساني

ووسط هذه الأزمات العالمية، تصدرت غزة مشهد المأساة، حيث كشف المتحدث أن أكثر من 12,000 طالب و492 عاملاً في القطاع التعليمي قتلوا منذ بداية العدوان، بينما تعرضت نحو 90% من البنية التحتية التعليمية للتدمير أو لأضرار جسيمة.

لم تكن هذه الأرقام مجرد إحصاءات، بل، كما وصفها المتحدث، "شهادة دامغة على انتهاك صارخ لكرامة الإنسان، وتجسيد حقيقي لتفكك العقد الاجتماعي الذي يفترض أن يوحد البشر".

في هذا السياق، شدد على أن الحياد في مواجهة هذه الجرائم يعتبر خيانة للصوت الإنساني، داعياً إلى رفع صوت الفئات المتضررة، وخاصة الشباب والفتيات واللاجئين وذوي الإعاقة والمجتمعات النازحة، الذين يدفعون الثمن الأكبر لصراعات لا يد لهم فيها.

إعادة تعريف دور التعليم ومنظمات المجتمع المدني

دعا المتحدث إلى إعادة صياغة دور المتضررين، ليس كضحايا صامتين بل كقادة وشركاء فاعلين في رسم استراتيجيات التعليم، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تتحول إلى قوة دافعة لا غنى عنها في عمليات صنع القرار الوطني والدولي.

كما شدد على ضرورة إعادة تعريف التعليم نفسه، قائلاً:

"لا يوجد تعليم بدون تعريف واضح للإنسان. إن ما يجري في غزة تحديداً، تجاوز كل حدود المعقول إنسانيًا، وأصبحنا بحاجة ماسة لاستعادة إنسانيتنا."

التمويل العادل للتعليم: ضرورة سياسية وإنسانية

أبرزت الكلمة أن إطلاق أسبوع العمل العالمي للتعليم هذا العام يحمل رسالة جوهرية مفادها أن التعليم ليس ترفاً بل شريان حياة وعنصر صمود في وجه الأزمات. وطالب المتحدث بجعل التمويل المستدام والعادل للتعليم أولوية قصوى، منتقدًا المفارقة القاتلة التي تنفق فيها الدول مليارات الدولارات على التسليح وسداد الديون بينما يُترك الأطفال دون حقهم الأساسي في التعلم.

واقترحت الكلمة حزمة إصلاحات شاملة في نهج تمويل التعليم، تشمل تعبئة الموارد المحلية، تعزيز العدالة الضريبية، إعادة هيكلة الديون، ورفع سياسات التقشف التي "تقتل الأمل"، مع التأكيد على أن كل قرش يجب أن يوجه مباشرة إلى تحقيق الالتزامات الإنسانية.

التعليم في الأزمات: بين الواجب الأخلاقي والاستحقاق السياسي

في ختام حديثه، شدد المتحدث على أن حماية التعليم أثناء الأزمات ليست مجرد عمل خيري أو استجابة مؤقتة، بل واجب أخلاقي واستحقاق سياسي لا يقبل التأجيل، مشيرًا إلى أن التعليم هو السبيل الحقيقي لضمان كرامة الإنسان، وكسر رواسب الاستعمار القديم، وبناء عالم جديد قائم على التضامن الإنساني الحقيقي.

وختم بالقول:

"كرامة البشر لا يمكنها الانتظار."

خلفية عن أسبوع العمل العالمي للتعليم

يُعد أسبوع العمل العالمي للتعليم مبادرة سنوية أطلقتها الحملة العالمية للتعليم بهدف تعزيز الوعي وحشد الجهود العالمية لضمان توفير تعليم مجاني وعادل وشامل للجميع.

وفي ظل تزايد الأزمات الإنسانية، يكتسب هذا الأسبوع أهمية مضاعفة، حيث يمثل منصة للنشطاء والمدافعين عن الحق في التعليم لتجديد الالتزام والدعوة إلى تحركات ملموسة تلبي احتياجات المتعلمين الأكثر تهميشاً حول العالم.