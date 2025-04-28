الاحتلال يصعّد من عمليات الهدم والإخطارات في الضفة الغربية

وطن: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من حملات الهدم والإخطارات بحق منشآت وأراضٍ لمواطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

ففي قرية حوسان غرب بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال بهدم مغسلة مركبات تعود للمواطن ضياء إسماعيل زعول، تقع في منطقة "الشرفا" عند المدخل الشرقي للقرية، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح رئيس المجلس القروي جمال سباتين أن المغسلة تعرضت للهدم عدة مرات سابقة.

وفي بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بإزالة سياج مقام على مساحة 100 متر مربع، واقتلاع 12 شجرة زيتون في منطقة وادي قانا، بحجة أنها "محمية طبيعية".

وأكد الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان أن الاحتلال يسمح للمستوطنين بتوسيع مستوطناتهم على حساب أراضي المواطنين، بينما يمنع أصحاب الأراضي الأصليين من العمل فيها، مشيرًا إلى أن مساحة أراضي وادي قانا تتجاوز 10 آلاف دونم وتحيط بها تسع مستوطنات ومعسكر لجيش الاحتلال.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل، بينها منزلان في قرية أم الخير بمساحة 150 متراً مربعاً للمواطن موسى الهذلين، ومنزل آخر بمساحة 120 متراً مربعاً في منطقة حميدة يعود للمواطن نايف سليمان النجادة.

ويذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت يوم أمس بهدم آبار مياه ومساكن وغرف زراعية في منطقة حوارة شمال شرق يطا.