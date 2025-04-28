12 شهيدا في قصف لطائرات الاحتلال ومدفعيته استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة

وطن: استُشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال طال محيط مسجد البركة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي استهدافات لمدينتي غزة وخان يونس، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 32.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين باستهداف بالقرب من دوار أبو مازن، وبالقرب من مفترق الغفري بمدينة غزة، بينما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد الشافعي بالمدينة.

كما أفادت المصادر باستشهاد مواطن في قصف مدفعي محيط مسجد البركة في بيت لاهيا، واستشهاد آخرين إلى جانب عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية أغارت مرتين مستهدفة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي السياق، أعلنت مصادر صحية أن 32 شهيدا قضوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، إلى 52,314 شهيدا و117,792 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم.