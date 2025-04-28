معطيات من دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية … جلسة محكمة العدل الدولية التي ستعقد اليوم لمناقشة التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة وكالة الغوث

وطن: أصدرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معطيات حول جلسة محكمة العدل الدولية التي ستعقد اليوم جاء فيها :

– ستشارك في المرافعات الشفوية نحو 40 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.

– خلفية الجلسة دعوى رفعتها تركيا وعدد من الدول، وقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (كانون الاول 2024) بغالبية كبيرة بطلب من النرويج لدفع إسرائيل الى التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎‎‎‎– العنوان الاساسي للنقاشات هو القانون الذي اصدره الكنيست الاسرائيلي بحظر انشطة وكالة الغوث في فلسطين، ومنع ادخال المساعدات الى قطاع غزه.

بشكل اولي، سيستمر برنامج المرافعات خمسة ايام وسيكون على الشكل التالي التالي:

– الاثنين وبعد افتتاح الجلسة، ستكون المرافعة الاولى لدولة فلسطين التي ستقدم حيثيات ومعطيات قانونية حول انتهاك اسرائيل للقانون الدولي، ثم الأمم المتحدة، مصر وماليزيا.

– اليوم الثاني الثلاثا 29 نيسان : جنوب أفريقيا، الجزائر، السعودية، بلجيكا، كولومبيا، بوليفيا، البرازيل، تشيلي وإسبانيا.

– يوم الأربعاء 30 نيسان: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الروسي، فرنسا، المجر، إندونيسيا، تركيا، إيران، الأردن، الكويت ولكسمبورغ.

– يوم الخميس الأول من ايار: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولندا والمملكة المتحدة.

اليوم الاخير الجمعة 2 ايار: الصين، السنغال، سلوفينيا، السودان، سويسرا، جزر القمر، تونس، فانواتو، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.