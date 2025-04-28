الهيئة العامة لـ"واصل" تعقد اجتماعها السنوي العادي

رام الله - وطن: عقدت الهيئة العامة للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة (واصل) اجتماعها السنوي العادي بمشاركة مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة بنسبة 82.18% من رأس مال الشركة.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات خلال العام، ومناقشة المحاور والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، كما صادقت الهيئة على القوائم المالية المدققة للعام 2024، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للعام 2025.

وقال رئيس مجلس الإدارة رياض نزال: "تخطت مجموعة واصل العام 2024 بكل ثقة، بل ونجحت كذلك بالنمو والتوسع الاستراتيجي والعملياتي على الرغم من العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استطاعت الشركة عقد شراكات جديدة مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة لتثبت بذلك حضورها ومكانتها في السوق الفلسطينية".

وأضاف "لقد أسهم كل ذلك في تحقيق مجموعة واصل لأداء مالي مميز، واستطعنا تسجيل مستويات أداء متقدمة؛ عكست النهج الاستراتيجي القائم نحو التطوير والتحديث المستمر في أعمال الشركة، حيث تمكنت واصل من إضافة المزيد من الإنجازات على صعيد شركاتها المختلفة وفي كل القطاعات العاملة، لتحقق بذلك أرباحاً صافية متميزة وذلك على الرغم من البيئة المليئة بالتقلبات والعقبات التي تنشط بها شركات مجموعة واصل".

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهم، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.

