ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 52,314 شهيدا و117,792 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 52,314 شهيدا، و117,792 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدا، (منهم انتشال 14 شهيدا)، و153 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 2,222 شهيدا، و5,751 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة 697 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن اكتملت بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.