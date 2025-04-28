الاحتلال يفرج عن 11 أسيرا من قطاع غزة

وطن: وصل صباح اليوم الاثنين، عدد من الأسرى إلى المستشفى الأوروبي شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 11 أسيرًا من غزة، بعد اعتقالهم من أنحاء متفرقة في القطاع خلال حربه العدوانية، واحتجازهم في سجونها لفتراتٍ متفاوتة.

ونوهت، إلى أن حافلة تابعة للجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" نقلت الأسرى من معبر كرم أبو سالم، إلى المشفى الأوروبي في خانيونس.

بدوره، صرح مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي في بيان مقتضب بأن، 11 أسيرًا من أسرى قطاع غزة وصلوا إلى مستشفى الأوروبي شرق خانيونس، بعد إفراج الاحتلال عنهم عبر معبر "كرم أبو سالم".

والأسرى المفرج عنهم هم: يوسف حاتم يوسف أبو طبيخ، زهدي عبد السلام البراوي، عبد الهادي المقيد، يوسف شاهر يوسف أبو عودة، وسيم حسام سميح شلحة، نصر سميح أحمد عويضة، عليان جمال عبد الرحمن آغا، أحمد محمد محمود الطبش، وائل طلال السيد إبراهيم، ومحمد عويض أبو عمرة، وهم من شمال القطاع، بالإضافة للأسير سيف الدين صلاح محمد بهار من مدينة غزة.

وبين الفينة والأخرى، تفرج سلطات الاحتلال عن أعداد قليلة من المواطنين الذين اعتقلتهم من غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتبدو عليهم علامات التعب والتعذيب والجوع نتيجة السياسة العنصرية التي يتبعها الاحتلال بحقهم في السجون.