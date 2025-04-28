مستوطنون يشقون شارعا وآخرون يسرقون مبلغا ماليا بمسافر يطا

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بشق طريق استيطاني، وسرق آخرون بلباس عسكري مبلغا من المال، خلال مداهمة منازل المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين يشقون شارعا استيطانيا، ويقومون بأعمال حفريات واسعة في أراضي المواطنين في منطقة واد العسيرة المقابلة لتل ماعين بالجهة الشرقية، وذلك لتوسيع مخطط مستوطنة "أفيجال" المقامة على أراضي المواطنين.

كما داهم جيش الاحتلال ومستوطنوه بلباس عسكري منزل المواطن عاكف سالم حريزات في قرية منيزل بمسافر يطا، وحطموا محتويات المنزل وأثاثه، وسرقوا مبلغا ماليا بقيمة ستة آلاف شيقل.