الاحتلال يهدم 5 منازل فيي بلدة اذنا غربي الخليل

وطن: شرعت جرافات الاحتلال بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بهدم منازل ومنشآت في بلدة إذنا، غربي مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الراس" في بلدة إذنا، وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة؛ قبل أن تبدأ الجرافات الإسرائيلية بعملية هدم لـ 5 منازل؛ 4 منها مأهولة.

وشرّدت عمليات الهدم التي شرع الاحتلال بها في بلدة إذنا، قرابة الـ 15 فردًا؛ بينهم أطفال ونساء، وتركتهم بدون مأوى، بزعم أن منازلهم أقيمت في مناطق مُصنفة "ج"، ويُمنع البناء فيها.

وأوضحت المصادر، أن الهدم طال منزلين للشقيقين عيد وخليل نعيم الجياوي، عبارة عن شقتين بمساحة 300 متر مربع وتأوي 8 أفراد.

ونوهت المصادر إلى أن الاحتلال هدم أيضًا منزلين للشقيقين محمد وأسامة يوسف الجياوي، على مساحة 150 مترا مربعا لكل منزل، ومنزلًا قيد الإنشاء للمواطن نضال الجياوي.