الاحتلال يقتحم مخيم العين غرب نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم العين غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز صرة، نحو مخيم العين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عمارة البسيوني وحولتها إلى ثكنة عسكرية، وانتشر جنود المشاة داخل أزقة المخيم.

ونقلت ان عدد من جنود الاحتلال يحملون خرائط ويعملون على تصوير منازل داخل المخيم، واعتلى القناصة بعض البنايات المحيطة والمطلة على المخيم، فيما حلقت طائرات "كواد كابتر" فوق أجواء المخيم.