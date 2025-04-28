بنك الاسكان يتبرع بألواح ذكية لمدرسة تل الربيع - الظاهرية

وطن: قام بنك الاسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بالتبرع بألواح ذكية لمدرسة تل الربيع الأساسية المختلطة في مدينة الظاهرية، وذلك سعيا منه لتطوير العملية التدريسية ومساعدة المعلمين على إيصال الرسالة للطلبة بالوسائل الحديثة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، علماً بأن القطاع التعليمي يعتبر من القطاعات التي يسعى بنك الإسكان لدعمها بشكل مستمر، وفي مختلف المناطق.