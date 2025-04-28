الإعلام العبري: مقاتلو القسام حاولوا أسر أربع مجندات الأسبوع الماضي في غزة

وطن: قالت القناة 14 العبرية ان جيش الاحتلال أحباط محاولة كتائب القسام اختطاف أربع مجندات يوم السبت الماضي، عندما أطلق مقاومون خرجوا من نفق صاروخ "آر بي جي" على سيارة كانت تقلهن.

بحسب ما ذكرته "القناة 14"، وبحسب التقرير فإن من حال دون وقوع هذه الحادثة الصعبة هم جنود الدبابات الذين أطلقوا النار خلال 40 ثانية وعرقلوا خطة مقاتلي حماس، الذين عادوا إلى النفق وفروا من مكان الحادث.

ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي قوله إنه لو نجح المقاتلون في تنفيذ خطتهم، لكنا شهدنا اليوم أربع عمليات اختطاف إضافية.