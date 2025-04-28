شكر وتقدير و إمتنان.. الأوقاف تثمّن دعم كهرباء القدس للمسجد الأقصى

وطن: تتقدّم إدارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس هشام العمري ومديرها العام المهندس محمد زيدان ولمدرائها التنفيذيون ولكافة العاملين فيها بالشكر والتقدير والعرفان على لفتتهم السنوية الكريمة.

وأثنت الأوقاف على اللفتة الإنسانية الكريمة التي تجددها الشركة سنوياً عبر إعفاء المسجد الأقصى المبارك من فاتورة استهلاك الكهرباء، في خطوة تحمل أبعاداً وطنية وروحية سامية، وتعكس التزام الشركة الثابت بدعم صمود القدس وأهلها، وحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكدت دائرة الأوقاف أن هذه المبادرة المباركة تمثل رسالة أصيلة بأن القدس ومقدساتها ستظل في وجدان كل حرّ شريف، داعيةً الله أن يبارك في جهود شركة كهرباء القدس وكافة العاملين فيها.