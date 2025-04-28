حمدي فرّاج يكتب لوطن: شكوى العبيد الى العبيد.. رحمة الله عليك يا رئيسي

انفجر المرفأ في ايران ، انفجارا هائلا و رهيبا ، راح ضحيته المئات ، و بالتأكيد ، خسائر مادية و عتادية كبيرة ، و ما زالت الدولة ، تحاول السيطرة عليه لعدة أيام ، دون ان تنجح ، و حين تنجح هنا ، ينفجر من هناك .

يجب و بالضرورة أن يذكّرنا هذا بانفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات الذي زلزل بيروت و راح ضحيته مئات القتلى و آلاف الجرحى ، و عشرات آلاف المهجرين من منازلهم التي تدمرت . استنفذت التحقيقات المحلية و الدولية ، و رغم مرور كل هذه السنوات ، فقد ظلت الجهة المتورطة مجهولة ، و أظن انها ستظل مجهولة في مرفأ ايران ، حتى تقوم هي بالإعلان عن نفسها .

لا يجب ان يتوقف الأمر عند انفجار المرفأين الدوليين في لبنان و ايران ، بل يجب استحضار عملية "البيجرز" قبل حوالي سبعة أشهر ، التي قضت تقريبا على قيادة حزب الله في لبنان ، و التي كان لها الأثر الحاسم في ضعضعته و ربما هزيمته ، و هي عملية نوعية لا يستطيع القيام بها الا جهة لها وزن الدولة ، و لكن ليس أي دولة ، و لربما أكثر من دولة .

و لكي يصبح الضوء ساطعا ، فإن إسرائيل تباهي بأنها دمرت 80% من قدرة سوريا العسكرية في غمرة أسبوع سقوط نظامها ، أما لكي يصبح الضوء مبهرا ، فلننظر الى ما يحدث في غزة على مدار العشرين شهرا الماضية ، شيء ليس له مثيل في التاريخ ، إبادة جماعية و تطهير عرقي و تدمير يومي يطول الأبرياء حتى في خيامهم ، ليموتوا حرقا بعد ان كانوا يموتون تحت ردم منازلهم ، أما من ينجو من موت القصف ، فلا بأس ان يعاني من ألم الجوع و العطش و الكمد و النزوح و الجروح .

طبعا ، إسرائيل لها عمق دولي متمثل في أمريكا التي تساعدها في القضاء على "الحوثيين" ، و من قبلهم العراقيين و الليبين و المصريين و السودانيين و السوريين ، و عمق إقليمي ، يساعدها على العدو الإيراني الشيعي الناصري البعثي الشيوعي الحمساوي الفتحاوي ، بالصمت المتواطيء حينا ، و الدعم السري حينا آخر ، و الا لما يخرج علينا نتنياهو بعبارته المتكررة انه بصدد خلق شرق أوسط جديد ، هو من وجهة نظره ، شرق أوسط نظيف من أي مقاومة .

من وجهة نظر آخرين على يمين نتنياهو بعض الشيء ، شرق أوسط جديد ، تعني تنظيفه من كل عربي إسلامي الا من وافق ان يعيش حياة العبيد تحت امرة السيد الوحيد .

رحم الله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قضى في "حادثة" سقوط المروحية ، و الذي ستحل بعد أيام الذكرى الأولى على رحيله .

أنشر على لهب القصيد * شكوى العبيد إلى العبيد / شكوى يرددها الزمان غداً ، إلى الأبد الأبيد / قوموا اسمعوا في كل ناحية يصيح دم الشهيد / يمـشي إلى حبـل الشهادة جائعاً مشي الأسود / خجل الشباب من المشيــب ، بل السنون من العقود / قوموا انظروا الوطن الذبيح من الوريد إلى الوريدِ / بل حرروه من الملوك وحرروه من العبيدِ..... أبو سلمى .