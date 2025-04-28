عشرات الشهداء جراء قصف أمريكي استهدف سجنًا بمدينة صعدة اليمنية

وطن: أستشهد عشرات اليمنيين، فجر اليوم الإثنين، جراء غارات أمريكية استهدفت إصلاحية السجن الاحتياطي بمدينة صعدة.

وقالت وسائل إعلام في اليمن، إن عشرات الضحايا من نزلاء مركز توقيف المهاجرين الأفارقة في صعدة استشهدو إثر العدوان الأميركي.

وشهدت الليلة الماضية عدوانًا أمريكيًا واسعًا على اليمن، حيث استهدفت عدة محافظات ومناطق.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، إن عدوانًا أمريكيًا استهدف محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ومنطقة ثقبان بمديرية بني الحارث والجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، ومديرية سفيان بمحافظة عمران.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، رُصد نحو 1000 غارة أميركية على اليمن، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.