نخبة الجامعات الأمريكية تشكل اتحادا لمواجهة إجراءات ترامب وتُهدد بوقف التمويل

وطن: كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تحالف سري بين جامعات النخبة في الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات الرئيس دونالد ترامب في قطاع التعليم.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن هذا الاتحاد، الذي يضم جامعات مرموقة، يهدد بسلاح مؤثر وهو "وقف التمويل" ردا على سياسات الإدارة الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن قادة أبرز الجامعات الأمريكية شكلوا هذا التحالف لصد ما وصفوه بـ"هجمات إدارة ترامب" على تمويل الأبحاث العلمية والاستقلال الأكاديمي.

ويضم الاتحاد حاليا نحو 10 مؤسسات تعليمية، معظمها من "الولايات الزرقاء" التي تميل إلى تأييد الحزب الديمقراطي.

وبحسب المصادر، يناقش ممثلو الجامعات الأعضاء تحديد "خطوط حمراء" في المفاوضات مع السلطات الفيدرالية، بما في ذلك رفض أي مساس بالاستقلال الأكاديمي في شؤون مثل قبول الطلاب وتعيين الموظفين وتنظيم العملية التعليمية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة التعليم الأمريكية في 15 أبريل حرمان جامعة هارفارد من تمويل حكومي بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بعد رفض الجامعة مطالب البيت الأبيض بتغيير سياساتها.

وفي 22 أبريل، وقّعت أكثر من 100 جامعة على رسالة تندد بالإجراءات الحكومية، ودعا رؤساء جامعات مرموقة مثل هارفارد وبرينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى حوار بناء مع واشنطن.