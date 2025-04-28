حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 52 ألف شهيد

وطن: ارتفعت حصيلة حرب الابادة في غزة إلى 52,243 شهيدا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، بعدما جرى التحقق من هويات مئات المفقودين الذين أضيفوا إلى الإحصاءات الرسمية بعد تأكيد استشهادهم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة أن "697 شهيدا أضيفوا إلى الحصيلة التراكمية بعد اكتمال بياناتهم عبر اللجنة القضائية المختصة بمتابعة ملف المفقودين".

وبين الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن هؤلاء الشهداء "انتُشلوا من تحت الأنقاض أو من مناطق تعذر الوصول إليها بسبب تواجد جيش الاحتلال".

بدوره قال إسماعيل الثوابتة، المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي، إن "اللجنة القضائية لا تصدر تقاريرها بشكل يومي، بل وفق بروتوكول خاص، وبعد تسليم التقرير يتم اعتماده رسميا".

وتزامنا مع هذه التطورات، سجل الدفاع المدني الفلسطيني 50 شهيدا نتيجة غارات للاحتلال جديدة على القطاع. وأفاد مسؤول في الدفاع المدني أن "الضربات الجوية المتواصلة منذ الفجر خلفت عشرات الشهداء".