"إسرائيل" أقرب لتوسيع عدوانها بغزة من التوصل لاتفاق: نتنياهو حاول ثني ترامب عن قبول أيّة مقترحات

وطن: قال مسؤولون في حكومة الاحتلال إن "إسرائيل" أقرب إلى توسيع عدوانها وعمليتها العسكرية في قطاع غزة، من التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل أسرى مع حركة حماس.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد. وقال المسؤولون الذين لم تسمّهم هيئة البثّ: "نحن أقرب إلى توسيع العملية في غزة من التوصّل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

ولفتت إلى أن التصريحات هذه، تأتي بعد جولة المحادثات التي أُجريت في قطر ومصر، عقِب مشاروات أُجريت في "إسرائيل".

وفي سياق ذي صلة، أوردت القناة الإسرائيلية 12، مساء الأحد، أن نتنياهو، قد تحدّث مع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قبل اجتماع للأخير في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وحاوَل ثنيه عن قبول أيّ مقترحات قد تُقدَّم من الوسطاء، بحجّة أنها ستكون مجرّد مناورة من قِبل حركة حماس، لن تلتزم بها.

ووفق القناة، فقد قال نتنياهو لترامب: "سيأتون إليكم بمقترحات غريبة ومتنوّعة، يجب ألّا تقبلوها".

وأضاف أن "حماس تتظاهر، ولا تنوي أن تقف وراء أيّ مقترح يتضمّن إعادة جميع المحتجزين".

وذكر نتنياهو، أنه "يجب علينا تدمير حماس، ولا يمكننا أن نقبل وضعا تظلّ فيه (الحركة) قريبة من حدودنا، وتشكّل قوة تهديديّة".

وقال نتنياهو: "لن يحدث هذا؛ هذه دعوة لـ7 أكتوبر مقبل (لهجوم آخر كهجوم السابع من أكتوبر)، وهذا أمر غير مقبول لدى الرأي العام الإسرائيليّ كذلك".

يأتي ذلك فيما تؤكّد استطلاعات الرأي الإسرائيلية، وآخرها استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه، مساء الجمعة الماضي؛ أن أغلبية إسرائيلية ساحقة، تؤيّد وقف الحرب في غزة، مقابل إعادة الرهائن الإسرائيلين المحتجزين في القطاع، فيما أكّدت غالبية الجمهور الإسرائيليّ، أنها ترى أن الحرب تستمرّ لأسباب ودوافع سياسيّة.