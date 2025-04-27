الطيران الأمريكي يشن غارات جوية على عدة مناطق في اليمن

وطن: شنّ الطيران الأمريكي، اليوم الأحد، سبع غارات جوية على مناطق متفرقة في اليمن.

وأوضحت قناة "المسيرة" اليمنية، أن الغارات استهدفت محافظة صعدة شمال غربي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث.

كما شنّ الطيران الحربي الأمريكي أربع غارات على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان، وغارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، تواصل أمريكا عدوانها على اليمن مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، معظمهم نساء وأطفال، جراء عشرات الغارات الجوية التي استهدف مناطق عدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، أعلنت القوات اليمنية شنها عمليات إسناد تنوعت بين استهداف مواقع للاحتلال، وسفن متجهة لموانئه.

وردًا على إسنادها لغزة، يشن تحالف دولي بقيادة أمريكا عدوانًا متواصلًا على اليمن، راح ضحيته عشرات الشهداء المدنيين، وخلف أضرارًا بالبنية التحتية.