حماس: "نتنياهو يكذب كما يتنفس" ويدّعي أن المقاومة لا تريد صفقة

وطن: نفى القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول رفض المقاومة لـ "صفقة شاملة".

وقال مرداوي مساء اليوم الأحد، إن "نتنياهو يكذب كما يتنفس"؛ عندما يدّعي أن المقاومة لا تريد صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأكمل: "حركة حماس أكدت موقفها الواضح بالاستعداد لعقد صفقة شاملة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من غزة، وبدء إعادة الإعمار، وإطلاق سراح من يتم الاتفاق عليهم من الأسرى الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة لم تتوقف، مؤكداً على استمرار العمل على الورقة الأخيرة التي ردت عليها حركة "حماس".

وكان الوسطاء القطريون والمصريون قد قدموا مقترحاً جديداً يتضمّن هدنة طويلة في قطاع غزة تمتد ما بين خمس وسبع سنوات، وصفقة تبادل تفرج وفقها "حماس" عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ويتضمّن المقترح، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية، نهاية الحرب وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع المنكوب.

ولعبت قطر دورًا محوريًا إلى جانب مصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في نوفمبر الماضي، والذي تخلله تنفيذ أول صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين، غير أن المفاوضات توقفت بعد تجدد العدوان.