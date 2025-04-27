د. أيوب عثمان يكتب لوطن: هل نراجع الوقائع فلا نتجنى؟!

ترتكز حرب الإبادة الصهيو-امريكية- الغربية المستمرة على قطاع غزة حتى يومنا هذا،منذ 18 شهرا، ترتكز على حرب أخرى من نوع ٱخر...إنها حرب دعائية صهيونية تنتشر كالنار في الهشيم إذ تتبناها أمريكا ودول أوروبا رغم أنها تلفيقات وفبركات وصور زائفة وروايات كاذبة ملفقة

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لم تدخر دولة الاحتلال جهدا، بل لم تتوقف يوما أو ساعة منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر عن تغذية الدنيا في جهاتها الأربع بكل ما من شأنه الإساءة إلى مقاومة الشعب الفلسطيني وتشويه مبادئها وتحقيرها وإلصاق أبشع الاتهامات بها في وقت تحرك فيه بعض العرب والفلسطينيين -مع أبلغ الأسف وأشده- إلى بذل ما وسعهم الجهد لتشويه المقاومة وتصوير طوفان السابع من أكتوبر على نحو مختلف، وفي غير محله، واضعة معركة الطوفان في سياق غير سياقها الحقيقي، بل وبعيدا عنه بعد الأرض عن السماء.

لم يبدأ صراع الرواية مع قيام دولة الاحتلال عام 1948, وإنما قبل ذلك إذ ظل هذا الصراع لصيقا بالنضال الفلسطيني، رديفا للنضال السياسي والكفاح المسلح.

وحينما تفجر بركان الطوفان في السابع من اكتوبر، عادت دولة الاحتلال إلى ممارسة نهجها في اختراع الأحداث وتلفيق الأكاذيب التي من شأنها تشويه صورة المقاومة والإساءة إليها بغية تحقيق أوسع الإدانات لها وأكثرها وأخطرها انتشارا من حيث قدرتها على تحويل الأنظار من مقاومة الاحتلال إلى الافتراء عليها بأنها لم تكن إلا اعتداءات إجرامية كانت نتائجها حرق جثث واغتصاب نساء وقطع رؤوس أطفال، وهو ما ثبت انعدام صحته في كليته، ذلك ان كل ذلك كان ضربا من ضروب تشويه معركة الطوفان باعتبارها سببا ونتيجة للاحتلال القادم منذ 77 عاما

كانت الحركة الصهيونية قد تنبهت منذ زمن بعيد إلى ضرورة اعتماد نهج دعائي وإعلامي مناسب لمواجهة أمر كبير او حدث أمني أو معركة مثل الطوفان بحيث تتمكن من توجيه الرأي العام على المستوى المحلي والدولي طبقا لرؤيتها وإرادتها فدفعها ذلك إلى مزيد من الجهد للتفتيش عن روايات بديلة وفبركات مختلقة تحول من خلالها دون تحقيق أي مناصرة أو أو تعاطف مع شعب فلسطين المهجر من وطنه بقوة السلاح قسرا، فضلا عما يمكن للفبركات الصهيونية أن تحققه من دعم لدولة الاحتلال.

ومع تفجر طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، عادت دولة الاحتلال إلى نهجها في صنع الأكاذيب بغية تشويه المقاومة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإدانات لها على مستوى العالم فقام بإشاعة الفبركات عن قطع المقاومة لرؤوس الأطفال واغتصاب النساء وحرق الجثث وما شابه ذلك من أكاذيب كان الهدف منها صرف الأنظار عن المشكلة الأساسية لمعاناة الشعب الفلسطيني، وهي الاحتلال باعتباره السبب الرئيسي المباشر لمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة لسبعة وسبعين عاما، فيما طوفان الأقصى ما كان إلا نتاجا لذلك السبب الرئيسي المباشر، وكذلك للهجوم على المقاومة وتوجيه الاتهامات لها وإلصاق تهمة الإرهاب بها بغية حرمانها من أي تعاطف أو تأييد أو مناصرة، فضلا عن سعيها لتبرير ما يقترفه الاحتلال من جرائم الإبادة وشرعنتها.

لقد بدأت أكاذيب الاحتلال ودعايته الزائفة في الانكشاف من ناحية كما بدأت حقيقة الاحتلال وممارساته وجرائمه في الظهور والوضوح من الناحية الأخرى، الأمر الذي دفع أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة إلى الإعلان على الملأ، ومن فوق منصة الأمم المتحدة "أن السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ", ما يعني أن أساس المشكلة الحقيقية للشعب الفلسطيني ليس في مقاومة الشعب الفلسطيني سواء في السابع من أكتوبر أو غيره، وإنما في الاحتلال ذاته...الاحتلال الذي يلزم الواقع تحت الاحتلال أن يقاومه، ذلك أنه حق مشروع ومقر في الشرائع والقوانين الدولية والمحلية والأعراف الإنسانية.

وعلى نحو يتماشى مع الاحتلال وأهوائه، حيث كان البعض يحاول جادا تشويه المقاومة مع التركيز على حركة حماس بشكل خاص، فكانت دولة الاحتلال تستدعي، على الدوام، تلفيقات وأكاذيب. من بين الروايات والدسائس والأكاذيب التي تمت إشاعتها أن الذي أسس حركة حماس هو الموساد، وقد أشيع أن الهدف من ذلك رغبة دولة الاحتلال ضرب منظمة التحرير عبر حركة حماس بغية إنهاء المنظمة لما تسببه من خطر على دولة الاحتلال، فيما لا خطورة-ألبتة- من حماس على دولة الاحتلال, لا لشيء إلا لأنها من صنع الموساد.

ولكن على الرغم من كل ما يحتوي هذا اللون من الروايات والتزييف والادعاءات والافتراءات المعمدة بالسطحية والغباء، إلا أن هذا التزييف وجد في بعض النفوس هوى وقبولا فتم قبوله باعتباره حقيقة خالصة دون الرجوع إلى التاريخ والاستعانة بحقائقه ووقائعه والتي من بينها أن حركة حماس (المقاومة) التي ظلت تتناولها معاول التشكيك والتشويه صباح مساء هي التي خاضت ضد الاحتلال 4 حروب استمرت واحدة منها 51 يوما، بالإضافة إلى مجموعة من معارك تصعيدية أخرى سبقت الحرب الحالية التي ما تزال مستمرة دون توقف، حتى هذه اللحظة،منذ عام ونصف العام.

في سياق حملات التشويه المصنوعة والملفقة والمفبركة ضد حماس، أشيع أنها في الركاب الإيراني حيث إنه ليس لها إلا أن تطيع ما تؤمر به حتى أن طوفان الأقصى ما كان في نظر دولة الاحتلال وبعض العرب والفلسطينيين إلا إنفاذا لأوامر إيران أو رغباتها، على الرغم من أن أكبر رؤوس إيران وحزب الله قد أعلنوا بكل قوة وصراحة أن أحدا منهم لم يكن لديه ذرة من علم أو خبر، ولكن هيهات أن يصدق الحقيقة من لا يريدها، بل من يحرجه صدقها وصلاحها فيكرهها لصدقها وصلاحها

أما الإشاعة الغبية والسردية الأكثر غباء وسطحية والأكثر انتشارا قبل طوفان السابع من أكتوبر فقد كانت أن حركة حماس قد غادرت المقاومة إلى المساومة والربح والمقاولة بعد أن ثبت تدجينها بالمال والسلطة كي تحكم دولة غزة. لقد راجت تلك الإشاعة الغبية وتلك الفرية السطحية رواجا كبيرا حتى أنها أصبحت عند كثيرين وكأنها واقع لا يدخل إليه الشك من أمامه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، إذ احتدمت بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي مواجهات دون مشاركة من حماس.

فوجئ الجميع (واثقون ومشككون) في جهات الدنيا الأربعة وفي دولة الاحتلال الصهيو/أمريكي-اوروبي بطوفان الأقصى، فاتضح وقتها النهج الذي كانت حماس قد اعتمدته بغية نشر سياسة السكون والهدوء والراحة والاسترخاء لإشاعة الرغبة في القعود وجمع المال وترك المقاومة. لكن، مع السابع من أكتوبر، أسقط الطوفان كل رواية وكل كذية وكل فبركة وكل إشاعة. لقد سقطت إشاعة فبركة الإيهام أن حماس "تدجنت" ليبدأ من جديد اتهامها بأنها "تسرعت وتهورت" ثم بدأ منظرون يرجفون بالقول إن حماس فكرت في اليوم ولم تفكر في الغد... فكرت في الفعل دون أن تفكر في العاقبة...لم...ولم... ولم....ولم.....، قالوا الكثير والكثير من المعقول وغيره، متجاهلين تلك الحقيقة الشرعية والوطنية والتاريخية والإنسانية والأممية التي مفادها: ((أينما وجد الاحتلال وجبت مقاومته)).

أما ٱخر الكلام،

فهل ٱن لكل من لم يفهم بعد، أن يفهم، أو أن يحاول أن يفهم؟!