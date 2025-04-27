إسرائيل تتوعد حزب الله: الضاحية الجنوبية لن تكون ملاذًا آمنًا

وطن: أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً استهدف بنية تحتية لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ادعائهما.

وفي بيان مشترك، شدد المسؤولان على أن "الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذًا آمنًا لحزب الله"، محملين الحكومة اللبنانية مسؤولية "منع التهديدات التي تنطلق من أراضيها".

وأضاف البيان أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قدراته العسكرية أو بتهديد أمنها في أي مكان داخل الأراضي اللبنانية"، مؤكدين التزام تل أبيب بمواصلة العمل لمنع تصاعد قوة الحزب.