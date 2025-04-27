حصار ودمار شامل.. الاحتلال يواصل في عدوانه على جنين لليوم الـ97

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع والتسعين على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق يشمل تجريف الأراضي، إحراق المنازل، وتحويل العديد منها إلى ثكنات عسكرية.

وأفاد مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية جنين، بشير مطاحن، مساء الأحد، أن قوات الاحتلال أجبرت اليوم نحو 20 عائلة من منطقة الزهراء القريبة من المخيم على مغادرة منازلها قسريًا، قبل أن تحولها إلى مواقع عسكرية محصنة.

وأضاف مطاحن أن قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، ونفذت مداهمات وتفتيشات لعدد كبير من المنازل، ناشرة الرعب في صفوف المواطنين، دون تسجيل حالات اعتقال حتى اللحظة.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل المخيم في ظل تعتيم إعلامي كامل، موضحًا أن نحو 600 منزل دمر بالكامل، فيما تعرضت بقية المنازل لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن. كما أحكمت قوات الاحتلال حصارها على المخيم بإقامة أربعة حواجز حديدية وسواتر ترابية، معلنة إياه منطقة عسكرية مغلقة يُمنع الاقتراب منها.

وذكر مطاحن أن عدد النازحين من مدينة جنين ومخيمها تجاوز 22 ألف نازح، فيما بلغ عدد المنازل التي تم إخلاؤها قسرًا في المدينة 380 منزلًا. وشملت عمليات الإخلاء الكامل مناطق الجابريات، شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وواد برقين (إسكان العمارات)، بالإضافة إلى جميع منازل المخيم البالغ عددها 3470 منزلًا، مع تسجيل إخلاء جزئي في منطقتي الزهراء وخلة الغبش.

ومنذ بدء العدوان على جنين ومخيمها، استشهد 39 مواطنا، وأصيب العشرات، إلى جانب اعتقال العشرات خلال الحملات المستمرة.