9 شهداء في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة

وطن: استشهد تسعة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة أغارت على حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.