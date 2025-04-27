الاحتلال يرتكب مجزرتين وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مجزرتين جديدتين ضد المواطنين في قطاع غزة، عقب قصف الطيران الحربي لكافتيريا وسط القطاع، ومنزلًا مأهولًا جنوبًا؛ ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل عشرات الإصابات.

ونقلت مصادر محلية، أن عددًا من الشهداء ارتقوا وأصيب عدد كبير من المدنيين بقصف الاحتلال كافتيريا الصفطاوي على شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.

وبيّنت المصادر، أنه عُرف من بين شهداء مجزرة كافتيريا الصفطاوي، كلًا من: أحمد السعافين، محمد ناهض الجدي، هاشم هشام الصفطاوي، وإبراهيم وشاح.

وأفادت بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان لعائلة "كوارع" في منطقة "جورة اللوت" جنوبي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وصرح "الدفاع المدني في غزة"، بأن طواقمه هرعت لمكان استهداف طيران الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "كوارع" في منطقة جورة اللوت جنوبي خان يونس.

ومنذ منتصف الليلة الماضية، استشهد أكثر من 34 فلسطينياً، في استهدافات طالت مختلف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 51 شهيداً؛ بينهم 11 "شهيد انتشال"، بالإضافة لـ 115 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، إلى 2,151 شهيدا، و5,598 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 52,243 شهيدا و117,639 إصابة.