"الأونروا": نفاد إمدادات الطحين في غزة والاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الإنسانية

وطن: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت "الأونروا"، في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ مخزونها من الطحين قد نفد منذ أيام، مشيرةً إلى أنّ "برنامج الأغذية العالمي أعلن أيضاً في 25 نيسان/أبريل الجاري عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة".

وأوضحت الوكالة الأممية، أنّ نحو 3 آلاف شاحنة محمّلة بمساعدات منقذة للحياة، "لا تزال تنتظر السماح بدخولها إلى القطاع، في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بمرور هذه الشحنات عبر المعابر المغلقة منذ الثاني من آذار/مارس الماضي".

وشددت "الأونروا"، على أنّ "الجوع يتفاقم" في غزة مع استمرار الحصار، مؤكدةً أن "أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم أطفال، يعانون من نقص حاد في الغذاء، يعتمدون على ما توفره المنظمات الخيرية من وجبات دافئة للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت أنّ الإغلاق الإسرائيلي المستمر للمعابر، والذي وصفته بأنه "الأطول في تاريخ القطاع"، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً.

وطالبت الوكالة الأممية برفع الحصار فوراً والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة.