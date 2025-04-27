قوات الاحتلال تقتحم قفين شمال طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة قفين شمال طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية وسط انتشار مكثف لدوريات المشاة والآليات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت في المنطقة الغربية من البلدة ومحيط الكراج، وأقامت حاجزا عسكريا طيارا، حيث أوقفت المواطنين والمركبات المارة، وأخضعت عددا منهم لعمليات استجواب ميداني واحتجاز، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده محافظة طولكرم ومخيميها لليوم الـ91 على التوالي، والذي تسبب في تفاقم معاناة المواطنين وعرقلة حياتهم اليومية.