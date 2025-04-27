شهداء ومصابون في قصف لطيران الاحتلال استهدف دير البلح ومدينتي غزة وخان يونس

وطن: استُشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة نازحين في المخيم الجزائري بمنطقة الثعابين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

واستشهد مواطن على الأقل بقصف مسيرة إسرائيلية منطقة قيزان النجار، جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، استُشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال مركبة قرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان قد استُشهد ظهر اليوم، ثمانية مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال محافظة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.